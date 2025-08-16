Marko Šljivić ostaje u pritvoru: Skrivio nesreću u kojoj su poginuli dva mladića i djevojka iz Mostara

Kantonalni sud u Mostaru je, kako saznajemo, uvažio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i donio rješenje prema kojem je u trajanju od mjesec produžen pritvor Marku Šljiviću (28) iz Čapljine, osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj su smrtno stradale tri mlade osobe iz Mostara.

Ova informacija je za „Avaz“ potvrđena iz Tužilaštva HNK, a ročište za produženje pritvora je održano 12. avgusta u Kantonalnom sudu u Mostaru.

Izrečene mjere zabrane

Prethodno je, 14. jula, podsjetimo, Kantonalni sud u Mostaru, nakon zaprimanja odluke Vrhovnog suda F BiH donio rješenje prema kojem je Šljiviću određen jednomjesečni pritvor. Naime, ranijim rješenjem Kantonalnog suda u Mostaru Šljiviću su, nakon što je proveo mjesec u pritvoru, izrečene mjere zabrane koje su se između ostalog odnosile na obavezno javljanje svakog ponedjeljka u PU Čapljina.

Nakon ovog rješenja Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona je uložilo žalbu te je Vrhovni sud F BiH ukinuo rješenje Kantonalnog suda u Mostaru i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Šljivić se tereti da je počinio krivično djelo „Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa” iz čl. 336. st. 2. u vezi sa st.1. istog člana, a u vezi sa krivičnim djelom „Ugrožavanje javnog prometa“ iz čl. 332.st.2. u vezi sa st.1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Stravična saobraćajna nesreća

Podsjetimo, on je osumnjičen da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću koja se 31. maja dogodila u mjestu Ševaš Njive, između Mostara i Čapljine, kada je u alkoholiziranom stanju upravljao Audijem A4. Ranije su iz Suda naveli da je bio pod utjecajem alkohola u iznosu 1,64 gr/kg.

U nesreći su smrtno stradali Almin Crnalić (22), koji je upravljao automobilom Audi A3 te njegovi saputnici Enis Kurtović (22) i Dalila Žugor (20), svi iz Mostara, koji su se nalazili u automobilu Audi A3.

U ovoj tragičnoj nesreći koja je duboko uznemirila javnost učestvovao i Dževad Šuta s vozilom Fiat koji je svega nekoliko minuta prije nesreće policiji prijavio Šljivićevo „šveranje“ cestom.