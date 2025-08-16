Kod Mostara se navodno sukobili navijači: Povrijeđeno šest osoba

Kako nam je rečeno, povrijeđene osobe se nalaze na CUM-u na obradi, a u ovom trenutku stepen njihovih povreda nije poznat.

Šest osoba je, prema prvim informacijama, povrijeđeno u incidentu koji se danas u poslijepodnevnim satima dogodio na kružnom toku u mjestu Polog između Mostara i Širokog Brijega, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Policija je o ovom incidentu obaviještena u 15 sati kada je u PU Mostar prijavljeno da je izbila tučnjava između više osoba na novom kružnom toku u Pologu, odnosno, da je više NN maskiranih osoba presrelo kombi vozilo te nasrnulo na putnike nakon čega je došlo do masovnog sukoba.

Na lice mjesta su upućene brojne policijske ekipe koje su intervenisale.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu mogli potvrditi da je riječ o sukobu mostarskih navijačkih grupa, grupa, Ultrasi i Red Army kako o tome izvještavaju lokalni portali.

Više informacija bit će poznato naknadno.