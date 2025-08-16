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ODREĐEN IM PRITVOR

Zaplijenjeno više od 66 kilograma kokaina, uhapšeno dvoje državljana Srbije

Muškarac (37) i žena (46), osumnjičeni za međunarodnu trgovinu droge, nalazili su se u vozilu koje je, kako se sumnja, bilo namijenjeno za transport

Rumunska policija. AP

SRNA

16.8.2025

Rumunska policija zaplijenila je više od 66 kilograma kokaina sakrivenog u kamp-prikolici u okrugu Sibiu i uhapsila dvoje državljana Srbije, saopćila je rumunska Direkcija za borbu protiv organizovanog kriminala.

Sud u Bukureštu odredio je osumnjičenima pritvor od 30 dana.

Muškarac (37) i žena (46), osumnjičeni za međunarodnu trgovinu droge, nalazili su se u vozilu koje je, kako se sumnja, bilo namijenjeno za transport narkotika u zemlje zapadne Evrope balkanskom rutom preko Rumunije.

Policija je pronašla 264 paketa sa kokainom skrivena ispod okvira kreveta u kamperu, navodi se u saopćenju.

Osim droge, zaplijenjeno je 3.500 eura, 200 dolara i četiri mobilna telefona.

Vozilo je bilo na putu ka bugarsko-rumunskoj granici, preko graničnog prijelaza Đurđu.

Akcija je sprovedena uz podršku lokalnih i saobraćajnih jedinica rumunske policije.

# RUMUNIJA
# KOKAIN
# SRBIJANCI
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