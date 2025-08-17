Nijemac uzvikivao nacističke parole radnicima iz BiH, jednog i fizički napao

Pripadnici Odjeljenja državne bezbjednosti Policijske uprave Drezdena pokrenuli su istragu protiv 46-godišnjeg Nijemca koji je prije par dana napao građevinske radnike iz Bosne i Hercegovine, uzvikujući zabranjene, nacističke parole.

Naime, kako prenose njemački mediji, Nijemac je došao na gradilište u ulici Lešnerštrase, u Majsenu, i počeo da vrijeđa radnike iz Bosne i Hercegovine. U tom momentu na gradilištu je bilo prisutno šest radnika iz BiH, a Nijemac je počeo da skandira nacističke parole, pokazujući zabranjene nacističke simbole.

U jednom momentu dolazi do verbalnog sukoba, a zatim je Nijemac udario jednog radnika iz BiH šakom u grudi, lakše ga povrijedivši.

Na lice mjesta izašla je policijska patrola koja je spriječila dalju eskalaciju incidenta. Protiv ovog Nijemca bit će podnijete prijave nakon okončanja istrage, prenose Nezavisne novine.