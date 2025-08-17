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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Kolaps zbog nesreće u tunelu Vranduk: Sudarila se četiri vozila, dvoje povrijeđeno

Saobraćaj se odvija naizmjenično, nije bilo potpune obustave saobraćaja

Stvorile se gužve. Čitatelj "Avaza"

Piše: Amila Ovčina

17.8.2025

Saobraćajni kolaps nastao je u predvečernjim satima nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u tunelu Vranduk, a vozači još uvijek sporo saobraćaju na ovoj dionici.

U sudaru su učestvovala četiri vozila, a dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć.

- U 17:10 bila je nezgoda. Učestvovala su četiri vozila, dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede – potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

Saobraćaj se odvija naizmjenično, nije bilo potpune obustave saobraćaja.

Kako nam javljaju čitatelji, iz smjera Nemile čeka se i do pola sata za prolazak. 

# SAOBRAĆAJNA GUŽVA
# VRANDUK
# TUNEL VRANDUK
# MUP ZDK
# KOLAPS
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