Kolaps zbog nesreće u tunelu Vranduk: Sudarila se četiri vozila, dvoje povrijeđeno

Saobraćajni kolaps nastao je u predvečernjim satima nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u tunelu Vranduk, a vozači još uvijek sporo saobraćaju na ovoj dionici.
U sudaru su učestvovala četiri vozila, a dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć.
- U 17:10 bila je nezgoda. Učestvovala su četiri vozila, dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede – potvrđeno je za portal „Avaza“ iz Operativnog centra MUP-a ZDK.
Saobraćaj se odvija naizmjenično, nije bilo potpune obustave saobraćaja.
Kako nam javljaju čitatelji, iz smjera Nemile čeka se i do pola sata za prolazak.