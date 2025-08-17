Video / Požar buknuo u Modriči: Gorjelo u postrojenjima kompanije Novoprom Hemija

Veliki požar izbio je večeras u Modriči, u krugu kompanije Novoprom Hemija, a na terenu su bili pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča koji su brzom intervencijom ugasili požar.

- Požar je ugašen upotrebom vode. U intervenciji je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vozila. Na licu mjesta ostala su da dežuraju dva vatrogasca i jedno vozilo, radi pripravnosti - rekao je za Radio Modriču starješina Vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.

Još uvijek nema informacija o tome da li ima povrijeđenih, a tačan uzrok požara će se znati ujutru.