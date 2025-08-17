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NASTALA MATERIJALNA ŠTETA

Video / Požar buknuo u Modriči: Gorjelo u postrojenjima kompanije Novoprom Hemija

Požar je ugašen upotrebom vode, rekao je za Radio Modriču starješina Vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

17.8.2025

Veliki požar izbio je večeras u Modriči, u krugu kompanije Novoprom Hemija, a na terenu su bili pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča koji su brzom intervencijom ugasili požar.

- Požar je ugašen upotrebom vode. U intervenciji je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vozila. Na licu mjesta ostala su da dežuraju dva vatrogasca i jedno vozilo, radi pripravnosti - rekao je za Radio Modriču starješina Vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.

Još uvijek nema informacija o tome da li ima povrijeđenih, a tačan uzrok požara će se znati ujutru.

Kao što se može vidjeti na fotografijama, nastala je velika materijalna šteta.

Direktor kompanije Novoprom prethodno je potvrdio da je požar izbio u postrojenju polimera.

Inače, kompanija Novoprom se, pored oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti, bavi proizvodnjom hemijskih proizvodi kao što su: demi voda, akumulatorska kiselina i drugi.

# POŽAR
# MODRIČA
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