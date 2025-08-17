Video / Drama na crnogorskom primorju: Gorjela jahta biznismena, oglasila se i policija

Kako je potvrđeno za Vijesti.me iz Luke Budva, njihove ekipe su izvukle jahtu iz marine na otvoreno more, zbog sigurnosti ostalih plovila.

Veliki požar izbio je večeras poslije 20 sati na jahti koja je izvučena iz Luke Budva. Iako se činilo da je požar ugašen, vatra se ponovo razbuktala kada je jahta skinuta sa veza.

Načelnik budvanske Službe zaštite i spašavanja Dragan Božović kazao je "Vijestima" da su vatrogasci prethodno spriječili da se vatra proširi na okolna plovila. Božović je rekao da je na gašenju požara angažovano sedam ekipa. Riječ je o jahti biznismena B. M., a kako Telegraf saznaje riječ je o Braci Miranoviću.

Iz Uprave policije Crne Gore saopćeno je da je oko 20:15 sati policija u Budvi obaviještena od strane vlasnika jahte koja je usidrena u Luci Budva da je njoj došlo do požara dok se vlasnik nalazio na njoj.

U saopćenju piše i da je vlasnik jahte kazao da je do požara najvjerovatnije došlo uslijed kvara.

- Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji će izaći na lice mjesta po lokalizovanju požara, kao i vještak za požare, eksplozije i havarije u cilju preciznog utvrđivanja nastanka požara i daljih radnji iz njihovih nadležnosti – navode u saopćenju iz policije.