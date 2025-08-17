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MJESTO HODBINA

U nesreći kod Mostara jedna osoba teško povrijeđena

Povrijeđena osoba je suvozač koja je vozilom Hitne pomoći Mostar prevezena u bolnicu gdje je hospitalizirana

Stvorila se kolona vozila. Čitatelj "Avaza"

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

17.8.2025

Jedna osoba je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se večeras u 19,55 sati dogodila u naselju Hodbina, južno od Mostara na cesti prema Stocu, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je rečeno u nesreći je učestvovalo jedno vozilo čiji je vozač pod još neutvrđenim okolnostima izgubio nadzor nad upravljačem i udario u drvo.

Povrijeđena osoba je suvozač koja je vozilom Hitne pomoći Mostar prevezena u bolnicu gdje je hospitalizirana.

Na automobilu je pričinjena znatna materijalna šteta.

Saobraćaj je na tom dijelu puta jedno vrijeme bio potpuno obustavljen, a više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji su obavili pripadnici Policijske uprave Mostar.

# MUP HNK
# HODBINA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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