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SAOBRAĆAJ BIO OBUSTAVLJEN

Motociklista iz Srbije poginuo u nesreći u Foči

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Foča

Intervenisala policija. Facebook

A. O.

18.8.2025

Motociklista iz Srbije poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas u Foči.

Kako je rečeno iz Policijske uprave Foča, nesreća se dogodila na magistralnom putu Foča–Gacko u 16:50 sati, a učestvovali su automobil Ford kojim je upravljao državljanin Srbije čiji su inicijali P.M. i motocikl Suzuki koji je vozio Đ.Z.

Zbog nesreće, na ovoj dionici je saobraćaj bio privremeno obustavljen.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Foča, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

# FOČA
# MOTOCIKLISTA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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