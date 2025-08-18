Motociklista iz Srbije poginuo u nesreći u Foči

Motociklista iz Srbije poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila danas u Foči.

Kako je rečeno iz Policijske uprave Foča, nesreća se dogodila na magistralnom putu Foča–Gacko u 16:50 sati, a učestvovali su automobil Ford kojim je upravljao državljanin Srbije čiji su inicijali P.M. i motocikl Suzuki koji je vozio Đ.Z.

Zbog nesreće, na ovoj dionici je saobraćaj bio privremeno obustavljen.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Foča, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.