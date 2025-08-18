Jeziv slučaj u Zenici: Snimao djevojčicu mobitelom zalijepljenim za štap

Jeziv slučaj desio se u zeničkom naselju Radakovo koji je šokirao i zabrinuo mještane, ali i širu javnost u BiH.

Naime, prema prijavi građana, muškarac je danima mobitelom, pričvršćenim na štap, kroz prozor snimao maloljetnu djevojčicu.

Porodica djevojčice odmah je slučaj prijavila policiji, a osumnjičeni muškarac je ubrzo priveden i trenutno se nalazi u Kantonalnoj bolnici Zenica, gdje je smješten pod nadzorom.

- Ovaj manijak je danima snimao A… kroz prozor tako što je mobitel lijepio na štap i curici mi kroz prozor snimao. Slučaj ej prijavljen policiji, a isti se nalazi pod istragom. U telefonu mu je pronađeno više snimaka sa lokacije Radakovo. Pazite u gradu je više manijaka bolesnih – izjavila je ogorčena majka iz Zenice.

Prilikom pregleda njegovog telefona pronađeno je više snimaka sa iste lokacije, piše Crna hronika.

Ovaj događaj izazvao je veliku zabrinutost među građanima, koji ističu da se u gradu sve češće bilježe slučajevi uznemiravanja i neprimjerenog ponašanja.

Nadležni apeliraju na roditelje da razgovaraju s djecom, prijave sumnjive aktivnosti i obrate pažnju na sigurnost u svojim naseljima.