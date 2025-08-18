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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nakon nesreće kod Mostara: U mostarskoj bolnici sinoć podlegla 16-godišnjakinja iz Zenice

Automobil je nakon udara u drvo gotovo u potpunosti uništen

Mjesto nesreće. PVP Vatrogasci Mostar

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

18.8.2025

Šesnaestogodišnja L.H. iz Zenice sinoć je u 22.30 sati podlegla u mostarskoj bolnici od posljedica teške saobraćajne nesreće koja se dogodila dva i po sata ranije u naselju Hodbina, odnosno, mjestu Kvanj na cesti Mostar-Stolac, potvrdio je za „Avaz“ dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Nesretna djevojka je, kako smo pisali, bila na mjestu suvozača u automobilu Alfa Romeo kojim je upravljao Z.M. (24), također, iz Zenice.

On je u jednom trenutku, najvjerovatnije, nakon pretjecanja, ušavši u krivinu izgubio nadzor nad upravljačem i udario u drvo pored ceste.

Iako je na lice mjesta odmah stigla ekipa Hitne pomoći koja je 16-godišnjakinju prevezla do bolnice, uprkos silnim naporima ljekara ona je podlegla usljed teških tjelesnih povreda koje je zadobila.

Automobil je nakon udara u drvo gotovo u potpunosti uništen što se može vidjeti na fotografijama koje su objavili pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar koji su unesrećenu osobu izvlačili iz vozila.

Prema naredbi dežurnog kantonalnog tužioca danas će biti obavljena obdukcija tijela smrtno stradale osobe, a naređene su sve druge neophodne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ove tragične nesreće.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MOSTAR
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