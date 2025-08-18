Našli mu bijelo: Muškarac s Mauricijusa uhapšen u Zenici, imao drogu kod sebe

U Zenici je jučer uhapšen muškarac s Mauricijusa, kada su mu policijski službenici pronašli drogu.

- Dana 17. avgusta 2025. godine, u 15:05 sati, u ulici Aleja Šehida, prilikom pregleda lica K.R.K., rođen 1999. godine iz Mauricijusa, od strane policijskih službenika Policijske stanice Crkvice, pronađena je praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo ''Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga'', lice K.R.K., je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje do završetka kriminalističke obrade - navode iz MUP-a ZDK.