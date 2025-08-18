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MUP KS

Teška nesreća: 72-godišnjak i 71-godišnjak pali s quada, uhapšen muškarac

Jedan od muškaraca, nastanjen na Floridi, lišen je slobode

Prevrnuti quad. X (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

Dž. R.

18.8.2025

Na području općine Trnovo jučer se desila saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe sletjele s puta na vozilu Quad.  Nesreća se desila u 14:15 u mjestu Štinji Do.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo saopćilo je da je vozilom upravljao D. T. (1953), rođen u Sarajevu a nastanjen na Floridi. On je vozilom krenuo u lijevu stranu van kolovoza, a zatim se prevrnuo na bočnu stranu.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobio je putnik na vozilu, S.Č., rođen 1954. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, a ljekarska pomoć mu je ukazana u KCUS, nakon čega je upućen na kućno liječenje - saopćeno je.

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, 72-godišnji vozač je lišen slobode i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo - dodaje se.

# TRNOVO
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# QUAD
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