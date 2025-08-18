Počinje suđenje Mostarcu koji je usmrtio svoju partnericu

U Kantonalnom sudu u Mostaru u srijedu, 20. avgusta, kako je potvrđeno za „Dnevni avaz“ počinje glavni pretres u predmetu protiv Đenana Đozlića (46) iz Mostara, optuženom za ubistvo svoje partnerice Ines Žmiro (39).

Teške povrede

Đozlić se u pritvorskoj jedinici Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Mostar nalazi od 2. decembra prošle godine kada je u stanu na mostarskom Bulevaru narodne revolucije usmrtio nesretnu Žmiro s kojom je živio.

Ubistvu je prethodila svađa, nakon čega je Đozlić u Žmiro ispalio metak iz poluautomatskog pištolja i to u predjelu trbušnog zida. Nesretna žena je, nakon što su policiju i Hitnu pomoć kobnog dana u 18.40 sati alarmirale komšije, s teškim ozljedama u predjelu trbuha dovezena u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.

Uprkos silnim naporima ljekara koji su je odmah podvrgnuli operativnom zahvatu ona je, nažalost, u 20.50 sati podlegla usljed iskrvarenja. Đozliću se na teret stavljaju i krivična djela neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje iz Zakona o oružju i streljivu HNK, nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz KZ FBiH te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz KZ FBiH.

Ranije osuđivan

On se prethodno izjasnio da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret optužnicom Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Đozlić koji ima i državljanstvo Kraljevine Danske je, podsjetimo, pravomoćno osuđivan zbog nasilja u porodici, kada je 2016. godine ispalio nekoliko hitaca prema svojoj tadašnjoj supruzi J. Đ. koju je srećom promašio.

Đozlić koji ima i državljanstvo Kraljevine Danske je, podsjetimo, pravomoćno osuđivan zbog nasilja u porodici