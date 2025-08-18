Ukinuta presuda Anelu Bećiroviću, koji je usmrtio suprugu Emiru Maslan, za krivično djelo nasilje u porodici

Kako je navedeno, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu u vijeću sastavljenom od sudija lsmete Mujanović kao predsjednice vijeća, Sonje Radošević i Jasmine Begić kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničarke Senide Kurtović, u krivičnom predmetu protiv optuženog Anela Bećirovića, zbog krivičnih djela Ubistvo iz člana 166. stav I. i Nasilje u porodici iz člana 222. stav 4., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i krivičnog djela iz člana 74. stav 1. tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo, a sve u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o žalbi branitelja optuženog Anela Bećirovića, izjavljenoj protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 K 045457 24 K od 20.01.2025. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 04.08.2025. godine, u prisustvu federalnog tužitelja Dragana Slijepčevića, branitelja optuženog Anela Bećirovića, advokata Omara Mehmedbašića iz Sarajeva i optuženog Anela Bećirovića, donio je presudu.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu donio je presudu kojom se uvažavanjem žalbe branitelja optuženog Anela Bećirovića, ukida presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, u odnosu na krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 4., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (opisano u tački 2. izreke) i u tom dijelu predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje, saznaje portal "Avaza".

- I Žalba branitelja optuženog Anela Bećirovića, u odnosu na taČku 1. izreke presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 K 045457 24 K od 20.01.2025. godine, kojom je optuženi Anel Bećirović oglašen krivim za krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina i u odnosu na tačku 3. izreke iste presude kojom je optuženi Anel Bećirović oglašen krivim za krivično djelo iz člana 74. stav 1. tačka a) Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo i iza koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, odbija se kao neosnovana i prvostepena presuda u tom dijelu potvrđuje, pa se optuženi uz primjenu člana 54. stavovi 1. i 2. tačka b) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, u koju kaznu mu se na osnovu člana 57. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 13.11.2023. godine, pa do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

II Uvažavanjem žalbe branitelja optuženog Anela Bećirovića, ukida se presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 K 045457 24 K od 20.01.2024. godine, u odnosu na krivično djelo Nasilje u porodici iz člana 222. stav 4., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (opisano u tački 2. izreke) i u tom dijelu predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje - navedeno je.

Imao zabranu prilaska

Podsjetimo, Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu kojim je predsjedavao sudija Jasenko Ružić 20.1.2025. je tada izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina Anelu Bećiroviću optuženom za ubistvo supruge Emire Maslan, nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje oružja.

Bećirović se tereti da je 12. novembra 2023. godine oko 21:45 sati, uprkos zabrani prilaska i prilikom predaje djeteta majci, s pištoljem ušao u stan koji je koristila Emira Maslan i ispalio jedan hitac u pravcu njene glave - usmrtivši je.

Odbijao otvoriti vrata

Nakon toga je Bećirović s njihovim tada 4-godišnjim sinom izašao iz stana.

Dan poslije, dijete je držao zaključano u svom stanu, potom, po dolasku policije odbio da otvori vrata. Policijski službenici su nasilno ušli u stan i uhapsili ga. Istovremeno, oružje kojim je počinio ubistvo posjedovao je bez dozvole.