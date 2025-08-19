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POTVRDILA ISS MOSTAR

Nakon prijave o utapanju: U Ramskom jezeru pronađeno tijelo muškarca

Kružnom tehnikom pretraživanja dna jezera u uvjetima ograničene vidljivosti, tijelo unesrećenog pronađeno je na dubini od šest metara

Nakon zaprimljene prijave izašli na teren. Facebook

Dž. R.

19.8.2025

Interventna spasilačka služba (ISS) Mostar potvrdila je da je jučer u Ramskom jezeru pronađeno beživotno tijelo muškarca na dubini od šest metara.

ISS Mostar je po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) upućena u općinu Prozor-Rama, na Ramsko jezero, nakon dojave o utapanju muške osobe.

Policijska stanica Rama dan ranije je zaprimila dojavu da se u kasnim popodnevnim satima u Ramskom jezeru utopila muška osoba. Na teren je upućen tim za potragu i spašavanje pod vodom.

Dolaskom na mjesto nesreće, spasioci su upoznati s detaljima događaja i mikrolokacijom na kojoj je unesrećeni posljednji put viđen.

Nakon kraće potrage, kružnom tehnikom pretraživanja dna jezera u uvjetima ograničene vidljivosti, tijelo unesrećenog pronađeno je na dubini od šest metara, dvadesetak metara od obale.

# RAMSKO JEZERO
# ISS MOSTAR
# TIJELO
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