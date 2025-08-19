Novi detalji nesreće u Konjicu: Žena izašla da traži supruga koji je otišao u baštu, pala u potok

U nesreći u Konjicu je poginuo muškarac, a njegova supruga je teško povrijeđena. MUP HNK je objavio detalje nesreće.

Naime, u 23:40 sati u PU Konjic obratio se V. A. iz Konjica i prijavio da se iznad njegove kuće iz pravca lokaliteta Lokvice čuje ženski glas kako zove pomoć.

Pripadnici policije su iznad kuće prijavitelja u šumi pronašli T. R.(1944) iz Konjica koja je pala u potok i povrijedila rame.

Ona je krenula da traži muža T. Š. (1941) koji je u toku dana otišao u baštu i nije joj se javljao na telefon.

Pretragom terena, pripadnici policije i GSS-a su ubrzo u bašti pored vikendice pronašli beživotno tijelo T. Š.

MUP HNK nije objavio da li se sumnja na ubistvo, samoubistvo ili je muškarac nastradao prilikom pada.