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MUP HNK OBJAVIO

Novi detalji nesreće u Konjicu: Žena izašla da traži supruga koji je otišao u baštu, pala u potok

Nije poznato da li se sumnja na ubistvo, samoubistvo ili je muškarac nastradao prilikom pada

Spašavanje žene. GSS Prenj

Dž. R.

19.8.2025

U nesreći u Konjicu je poginuo muškarac, a njegova supruga je teško povrijeđena. MUP HNK je objavio detalje nesreće.

Naime, u 23:40 sati u PU Konjic obratio se V. A. iz Konjica i prijavio da se iznad njegove kuće iz pravca lokaliteta Lokvice čuje ženski glas kako zove pomoć.

Pripadnici policije su iznad kuće prijavitelja u šumi pronašli T. R.(1944) iz Konjica koja je pala u potok i povrijedila rame.

Ona je krenula da traži muža T. Š. (1941) koji je u toku dana otišao u baštu i nije joj se javljao na telefon.

Pretragom terena, pripadnici policije i GSS-a su ubrzo u bašti pored vikendice pronašli beživotno tijelo T. Š.

MUP HNK nije objavio da li se sumnja na ubistvo, samoubistvo ili je muškarac nastradao prilikom pada.

# KONJIC
# NESREĆA
# GSS PRENJ
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