Jeziva nesreća u Konjicu: Cisterna udarila ženu, papuče ostale na saobraćajnici

U Konjicu je jutros oko 9:30 sati došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je cisterna udarila stariju ženu, koja je tom prilikom zadobila teške povrede.

Sve se desilo na glavnoj gradskoj saobraćajnici, gdje se i dalje nalaze papuče povrijeđene žene.

Dodatne poteškoće stvorio je problem saobraćajne signalizacije u Konjicu, gdje su semafori ugašeni kako bi se ubrzao protok vozila usljed ljetnih gužvi.

Zbog nesreće je došlo do velikih zastoja, pa se od Podorašca do Konjica formirala kolona vozila duga nekoliko kilometara.