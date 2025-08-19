Teška saobraćajna nesreća u Krajini: Povrijeđeno 12 osoba, uključujući jedno dijete

Na magistralnom putu M-5 u mjestu Vrtoče, općina Bosanski Petrovac, sinoć oko 20 sati se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri motorna vozila, među njima i kombi u kojem se nalazila porodica stranih državljana, potvrdio je za "Avaz" portparol MUP-a USK, Abdulah Keranović.

- Povrijeđeno je 12 osoba, od kojih je deset zadobilo lakše tjelesne povrede, dok su dvije osobe teže povrijeđene, među njima i jedno dijete. Srećom, nije bilo težih posljedica - kazao je Keranović.

Povrijeđeni su odmah prebačeni u Kantonalnu bolnicu „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, gdje im je ukazana medicinska pomoć.

Kako nezvanično saznajemo, do nesreće je došlo usljed neprilagođene vožnje i nepropisnog preticanja jednog od učesnika.