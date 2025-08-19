Duška Jurišić reagovala na napad na Avdu Avdića: Udarac na temelje ljudskih prava i sloboda

Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić osudila je današnji fizički napad na glavnog urednika portala Istraga.ba Avdu Avdića, koji se desio u sarajevskom naselju Grbavica.

Kako je istakla, fizički napad na novinara Avdu Avdića zaslužuje osudu od svakog predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, odnosno svakog ko se profesionalno bavi politikom.

- Od agencija za provedbu zakona, prije svega policije, očekujem bar ekspresno izdavanje prekršajnog naloga uz maksimalnu kaznu - poručila je Jurišić.

Jurišić je podsjetila na istraživanje Udruženja "BH novinari“, koje je pokazalo da bi se značajan broj građana fizički obračunavao s novinarima, ističući da se nažalost vrlo brzo prelazi s riječi na djela.

- I ove godine takav primjer zabilježen je u Brčkom, kada su meta bili novinarka i fotoreporter Centra za istraživačko novinarstvo. Tužilaštvo Distrikta Brčko relativno brzo je reagovalo i podiglo optužnicu, koju je nadležni sud potvrdio. To je mala satisfakcija za napadnute novinare - navela je zamjenica ministra.

Prema njenim riječima, nivo demokratije i slobode društva mjeri se odnosom prema novinarima i medijima.

- Udarac na Avdu Avdića udarac je na temelje ljudskih prava i sloboda. Zato današnji fizički napad na novinara zaslužuje najoštriju osudu kao poruka da je takvo ponašanje neprihvatljivo i kažnjivo - zaključila je.

Pretpostavlja se da je motiv za ovaj napad tekst o Saninu Musi koji je objavila "Slobodna Bosna", a prenio portal Istraga.