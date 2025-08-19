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Avdo Avdić nije jedina žrtva sina Sanina Muse: Kolega iz firme Oliver Knežević ga pitao za oca, on ga pretukao

Sreo sam se slučajno s tim čovjekom ovdje u PS, kazao je Avdić

Avdo Avdić nije jedina žrtva sina Sanina Muse: Kolega iz firme Oliver Knežević ga pitao za oca, on ga pretukao. A. Ovčina / Avaz

Piše: Amila Ovčina

19.8.2025

Avdo Avdić, poznati novinar i urednik portala "Istraga.ba" potvrdio je danas za "Avaz" da je Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse na njega fizički nasrnuo zbog tekstova o njegovom ocu.

Abdulaziz Musa je uhapšen nakon napada, a kako je Avdo Avdić otkrio nakon što je dao izjavu u prostorijama MUP-a KS, on nije jedina žrtva ovog nasilnika, nego je danas napao i kolegu na poslu.

- On je u svojoj firmi iz istog razloga napao čovjeka, koji je pitao zašto je Sanin Musa htio da ide u Široki Brijeg. Sreo sam se slučajno s tim čovjekom ovdje u Policijskoj stanici - istakao je Avdić.

Kako saznaje portal "Avaza" Abdulaziz Musa je fizički nasrnuo na Olivera Kneževića.

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# AVDO AVDIĆ
# SANIN MUSA
# MUP KS
# ABDULAZIZ MUSA
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