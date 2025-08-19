Avdo Avdić, poznati novinar i urednik portala "Istraga.ba" potvrdio je danas za "Avaz" da je Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse na njega fizički nasrnuo zbog tekstova o njegovom ocu.
OTKRIVAMO IDENTITET OSOBE
Sreo sam se slučajno s tim čovjekom ovdje u PS, kazao je Avdić
Avdo Avdić nije jedina žrtva sina Sanina Muse: Kolega iz firme Oliver Knežević ga pitao za oca, on ga pretukao. A. Ovčina / Avaz
Avdo Avdić, poznati novinar i urednik portala "Istraga.ba" potvrdio je danas za "Avaz" da je Abdulaziz Musa, sin Sanina Muse na njega fizički nasrnuo zbog tekstova o njegovom ocu.
Abdulaziz Musa je uhapšen nakon napada, a kako je Avdo Avdić otkrio nakon što je dao izjavu u prostorijama MUP-a KS, on nije jedina žrtva ovog nasilnika, nego je danas napao i kolegu na poslu.
- On je u svojoj firmi iz istog razloga napao čovjeka, koji je pitao zašto je Sanin Musa htio da ide u Široki Brijeg. Sreo sam se slučajno s tim čovjekom ovdje u Policijskoj stanici - istakao je Avdić.
Kako saznaje portal "Avaza" Abdulaziz Musa je fizički nasrnuo na Olivera Kneževića.
POLICIJA NA TERENU