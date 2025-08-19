Nakon što je muškarac u Zenici snimao djevojčicu, neuropsihijatar upozorava: "Ljudi koji imaju te deformacije znaju šta rade"

Muškarac je danima mobitelom pričvršćenim na štap, kroz prozor snimao maloljetnu djevojčicu. U telefonu mu je, navodno, pronađeno više snimaka s lokacije Radakovo.

Uznemirujući događaj desio se prije četiri dana u Zenici u naselju Radakovo, koji je šokirao i zabrinuo mještane, ali i širu javnost u BiH.

- Šta je impuls za činjenje toga?! Iz kojeg dijela ličnosti ide taj impuls, ako se radi o duševno zdravoj osobi, to može biti jedino da se radi o osobi kod koje postoji poremećaj seksualnog nagona ili osobi koja je etički i moralno na jednom deformisanom nivou i koja za materijalnu korist to radi. Ne mora to biti samo da je neko pedofil pa da fotografiše djecu. To može biti i osoba koja to radi da bi plasirala to na neko tržište i imala materijalnu korist – istakao je za „Dnevni avaz“ neuropsihijatar.

Dodao je da bez obzira koji je poriv u pitanju, to je nešto što je nedopustivo. Poručuje da se ovakav slučaj mora sankcionisati.

Rasprostranjenost slučajeva

- Jako puno ovakvih slučajeva ima. Postoji seksualno zlostavljanje svojih kćerki, pastorki, do unuka, komšinica, učenica. Jako puno je to rašireno. Mora se voditi računa o ponašanju da se to uskladi s društveno važećim pravilima. Nažalost, toga ima i među najbližim srodnicima, također među sveštenstvom, uposlenicima. Ljudi koji imaju te deformacije znaju šta rade i oni imaju zanimanje, gdje će im nešto takvo biti dostupno i omogućeno – kazao nam je neuropsihijatar Ćemalović.

Porodica djevojčice odmah je slučaj prijavila policiji, a osumnjičeni muškarac je ubrzo priveden.

Šta kažu iz policije?

- Mogu potvrditi informaciju o događaju, 15. 8. se desio taj događaj kada je punoljetno lice izvršilo neovlašteno optičko snimanje malodobnog lica. Navedeni događaj je prijavljen i izvršen je uviđaj od strane odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave I. Obaviješten je tužilac i nakon dokumentovanja navedenog događaja bit će podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Zenica – potvrdila je za „Dnevni avaz“ Lejla Ekinović, portparolka MUP-a ZDK.