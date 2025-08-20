Advokat otkazao punomoć Aliji Balijagiću: "Dalja saradnja s njim je nemoguća"

Neizvjesno je ko će biti branilac na idućem ročištu Alije Balijagića kome se sudi za ubistvo brata i sestre Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69) u bjelopoljskom selu Sokolac. Balijagić će se pred tročlanim vijećem sudije Bojane Radović naći 1. oktobra u 11.30 sati u bjelopoljskom Višem sudu.

Branilac Milorad Vlahović, koji je bio postavljen po službenoj dužnosti, otkazao je punomoć Balijagiću, a u isto vrijeme zahtjev da mu se odredi drugi branilac podnio je i okrivljeni, ali je predsjednik Višeg suda Milan Smolović odbio oba zahtjeva, objavio je crnogorski Dan.

Vlahović je u međuvremenu ponovo tražio razrješenje. On je podneskom sudiji Radović predao zahtjev za razrješenje, ali je uprkos tome prije dva dana Višem sudu predao žalbu na odluku vanraspravnog vijeća da Balijagiću produže pritvor za još dva mjeseca.

Vlahović je u svom zahtjevu dodao da odluka mora da bude donesena na osnovu objektivne analize postavljenog branioca i okrivljenog, kao i ocjene odnosa povjerenja koje mora da postoji.

- Ako taj odnos ne postoji ili je osjetno poremećen, onda je dovedeno u pitanje ostvarivanje funkcije odbrane. Tako ona može biti stvarno formalna. Pogrešna procjena bi donijela bitnu povredu zakona na glavnom pretresu. Prema stavu sudske prakse, kada postoje obostrani razlozi, i okrivljeni i branilac žele razrješenje, sud ga gotovo uvijek prihvati, jer je narušen odnos povjerenja. Nastavak zastupanja onemogućio bi efikasno i djelotvorno pružanje pravne pomoći - naveo je Balijagićev branilac po službenoj dužnosti.

Advokat Vlahović naglašava da je njegova dalja saradnja sa okrivljenim nemoguća i predlaže da se imenuje novi branilac po službenoj dužnosti. Balijagić je nakon hapšenja i izručenja Crnoj Gori priznao da je ubio brata i sestru Madžgalj.

- Ubio sam dvoje Madžgalja. Ne znam koji je motiv, izuzev da sam se naljutio jer sam prilikom posjete njihovoj kući naišao na arogantan odnos s njihove strane. Nikada ih ranije nisam vidio, kazali su mi da idem i ja sam otišao do obližnje šume, odakle sam se kasnije vratio, riješivši da im se za to osvetim i izvršio dvostruko ubistvo. Nisam imao namjeru odranije da ih ubijem, niti bilo koga u ovom kraju - kazao je Balijagić.

Dodao je da ga je ranije troje sugrađana isprebijalo i da je razmišljao o tome da ih ubije. Advokat Milorad Vlahović ranije je podnio Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju prijedlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice. Balijagićev branilac po službenoj dužnosti prijedlog je podnio na izričit zahtjev njegovog branjenika, kojem je zaprijećena kazna od 10 do 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.