Komšija ubio Envera, pa tijelo zakopao usred njive kukuruza: Ubijen poljoprivrednim alatkama

Top Kolši, osumnjičeni za brutalno ubistvo Envera Bajraktarija 3. augusta u selu Banjica kod Lipljana na Kosovu, nalazi se u pritvoru i već je bio osuđivan zbog nasilja nad istom osobom.

Naime, 2024. godine Osnovni sud u Prištini, odjeljenje u Lipljanu, proglasio je Kolšija krivim za krivično djelo lake tjelesne povrede počinjeno nad Bajraktarijem 25. augusta 2022. godine u selu Banjica. Tom prilikom, prema presudi, Kolši je plastičnom cijevi za vodu udarao Envera Bajraktarija po glavi i tijelu, nanijevši mu više hematoma, ogrebotina i otoka. Iako je kazna prvobitno iznosila šest mjeseci zatvora za ovo krivično djelo, uz saglasnost optuženog ona je zamijenjena novčanom kaznom u iznosu od 800 eura.

Sud je tada u obzir uzeo nekoliko olakšavajućih okolnosti jer je Kolši priznao krivicu, izrazio kajanje i naveo da se nakon incidenta pomirio sa žrtvom. Njegov advokat je istakao i tešku ekonomsku situaciju, dok je tužiteljica prihvatila priznanje, ali uz napomenu da je djelo počinjeno s visokim stepenom namjere.

Ubio ga godinu kasnije

Kolšijeva ranija presuda dobila je zastrašujući kontekst, jer je čovjek nad kojim je tada počinio nasilje, Enver Bajraktari, nekoliko dana nakon što je porodica prijavila njegov nestanak, pronađen bez znakova života u rupi u kukuruznom polju.

Policija je brzo identifikovala i uhapsila Kolšija, a portparolka policije Fljora Ahmeti potvrdila je da je hapšenje rezultat višednevnog rada Jedinice za opće istrage u Prištini, u saradnji s tužiteljstvom. Na saslušanju, Kolši je, prema zvaničnim saznanjima, priznao da je počinio ubistvo.

Dron otkrio tijelo

Nestanak Envera Bajraktarija prijavljen je 3. augusta, a već narednog dana misterija njegovog nestanka je riješena. Policija je, uz pomoć drona, primijetila nepravilnosti na tlu u kukuruznom polju u blizini mjesta gdje je Bajraktari posljednji put viđen. Tijelo je pronađeno zakopano na dubini od oko dva metra, prekriveno daskama i zemljom.

Institut za sudsku medicinu potvrdio je da je riječ o teškom ubistvu, s povredama po glavi, vratu i tijelu. Istraga je utvrdila da je Enver 3. augusta oko 16 sati napustio kuću vodeći stoku na ispašu po seoskim livadama, kada su ga, kako se sumnja, Top Kolši i njegovi saučesnici presreli i brutalno napali. Oni su ga, navodno, udarali tupim alatom po glavi i tijelu, a potom su ga ugušili.

Iako je Kolši priznao ubistvo, nadležni istražuju da li je bilo i saučesnika. Sud mu je odredio jednomjesečni pritvor, a do sada su ispitana najmanje četiri svjedoka.

Motiv za ubistvo, prema istražiteljima, mogla bi biti stara netrpeljivost, ali i sporovi između Bajraktarija i Kolšija.