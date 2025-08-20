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JEZIVO

Rođak Envera kojeg je ubio komšija i zakopao u polje kukuruza: Dronom smo našli grob

Dodao je da je Enver posljednji put viđen dok je vodio svoju kravu na ispašu

Rođak Envera kojeg je ubio komšija i zakopao u polje kukuruza. Facebook

E. T.

20.8.2025

Rođak Envera Bajraktarija, kojeg je komšija Top Kolši, vjerovatno sa saučesnicima ubio i zakopao u polje kukuruza, Avni Bajraktari, ispričao je kako je tekla potraga i kako su uspjeli pronaći njegovo tijelo. 

- Prvo sam otišao u bar gdje svako jutro pijemo kafu i pitao komšiju da li je vidio Velija, rekao je da nije. Pozvao sam drugog rođaka Besarta koji mi je potvrdio da je nestao od jučer. Pozvali smo policijski dron, a kada smo pretraživali teren zajedno s policijom, pronašli smo mjesto gdje je tijelo bilo zakopano - rekao je Avni za medije.

Dodao je da je Enver posljednji put viđen dok je vodio svoju kravu na ispašu, prije nego što se saznalo da je u subotu autobusom otputovao u Tiranu kako bi se sastao sa sinovima iz Francuske i Italije.

Podsjetimo, ovaj stravičan zločin dogodio se u selu Banjica kod Lipljana na Kosovu.

# UBISTVO
# KOSOVO
# PRIŠTINA
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