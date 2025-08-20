Frizerka otkrila kako ju je napao serijski silovatelj Igor Milošević: "Izvadio je makaze iz džepa, zaledila sam se"

Nakon napada na radnicu foto-radnje na Zelenom vencu, serijski silovatelj Igor Milošević (46) pokušao je napasti i frizerku na Zvezdari. Žena je u trenutku incidenta bila sama u salonu, a kako je ispričala za Kurir, spašena je pukom srećom.

- Ušao je u salon i tražio kremu, kada sam mu rekla da mi to ne držimo, okrenuo se ka vratima. Mislila sam da odlazi, ali on ih je samo zatvorio, izvadio makaze i tražio da uđem u drugu prostoriju salona. Bila sam prestrašena - priča uplašena žena.

Tražio telefon

Objašnjava da je kolegica u tom trenutku bila u toaletu, pa se našla potpuno sama oči u oči s napadačem.

- Izvadio je makaze iz džepa i tražio da uđem u drugu prostoriju. Bila sam zaleđena, tada sam shvatila o kome se radi i da je riječ o serijskom silovatelju. Nudila sam mu novac, međutim njega novac nije zanimao. Tražio mi je samo telefon, vjerovatno kako ne bih pozvala policiju i pomoć - nastavlja ona.