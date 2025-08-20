Serijski silovatelj sije strah: Na meti mu bilo 15 žena, prvi put napao sa 14 godina

Igor Milošević, serijski silovatelj koji je pola života proveo na robiji, uhapšen je po šesti put.

Njegovo ime se godinama vezuje za silovanja po istom principu, a svaki izlazak je značio opasnost za građane. Čak 15 žena se našlo na meti ovog napasnika, piše Kurir.

Podsjećamo, uhapšen je 18. avgusta, nakon što je napao radnicu foto-radnje na Zelenom vjencu, tom prilikom je udario pesnicom i rijetio makazama, nakon čega je napao i frizerku u jednom salonu na Zvjezdari. Žrtve su uspjele da se odbrane i sačuvaju od poznatog predatora.

Opasnost za društvo

Milošević je ušao u kriminal kao tinejdžer. Već sa 14 godina napao je devet žena u Beogradu, a najmanje četri je silovao. Završio je u domu za maloljetnike, jer je pokazao opasnost za društvo.

Ne zna se koliko je tačno proveo u domu za maloljetnike, ali je njegov slijedeći napad zabilježen vec 2001. godine.

- Tada je napao radnicu u jednom kozmetičkom salonu u Beogradu. U lokal je ušao kako bi, navodno, kupio kremu. Kada mu je ona rekla da je muškarcima zabranjen ulaz, Milošević je zaključao vrata. Uz prijetnju nožem djevojku je natjerao da legne ispod solarijuma. Pošto je uzeo 1.400 dinara i dva mobilna telefona, manijak je djevojci naredio da se skine i silovao je. Sedam dana kasnije, također s nožem u ruci, Milošević je ušao i u jednu beogradsku knjižaru i od prodavačice zatražio pazar. Pošto je uzeo 500 dinara, djevojci je skinuo pantalone i pokušao da je siluje. Djevojku je spasila mušterija koja je u tom momentu naišla i zbog koje je Milošević pobjegao iz knjižare - podsjeća izvor i dodaje da je Milošević 7. marta 2002. godine osuđen na zbirnu kaznu od deset godina, a na slobodi se našao već krajem avgusta 2007. godine, prenosi Kurir.

Nije prestao sa zločinima

Po izlasku, Milošević nije prestao sa zločinima. Silovao je jednu radnicu u jednom butiku, te opljačkao lokal tom prilikom. Policija je tragala za njim četri dana te se 20. septembra 2007. godine, ponovo našao iza rešetaka. Osuđen je na 15 godina zatvora.

- Svaki put kada bih krenuo pio sam pivo i bensedine. Novac koji sam uzeo iz radnji potrošio sam na garderobu i vožnju taksijem - ispričao je u sudnici tokom suđenja.

U septembru 2022. godine je pušten iz zatvora, samo 10 dana nakon toga ponovo je bio u centru skandala. U razgovoru sa novinarkom zaprijetio joj je silovanjem i ubistvom, zbog čega mu je određen pritvor.