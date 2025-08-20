U Mercedesu vozio oko 13 kila marihuane, uhapsili ga bh. graničari

Pripadnici Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Hum, 18. augusta 2025. godine, zaplijenili su skoro 13 kilograma opojne droge marihuana na ulasku u BiH na Međunarodnom graničnom prijelazu Hum.

- Naime, nakon što su pripadnici Jedinice GPBiH Hum u vozilu uočili PVC kese sa sadržajem zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu, o događaju su obaviješteni dežurni tužilac Tužilaštva BiH i sudija za prethodni postupak Suda BiH, prema čijim je naredbama izvršen pretres osobe i vozila, a osumnjičeni lišen slobode. Pretresom vozila otkrivena su 23 pakovanja opojne droge na više skrivenih mjesta u vozilu i to ispod zadnjeg sjedišta, u prtljažniku automobila i u podu vozila.

Krijumčarena opojna droga je otkrivena prilikom detaljnog pregleda putničkog motornog vozila Mercedes, nacionalnih oznaka Crne Gore, na drugoj liniji graničnih provjera. Vozilom je upravljao D. U. (2000.), državljanin Crne Gore.

Državljanin Crne Gore D.U. je, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Neovlašten promet opojnih droga, predat postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH. Zaplijenjena opojna droga marihuana je privremeno oduzeta, kao i vozilo i drugi dokazni materijali koji mogu koristiti u krivičnom postupku.

Ovaj slučaj je još jednom potvrdio profesionalizam, odlučnost i visoku spremnost pripadnika Granične policije BiH u suzbijanju prekograničnog kriminala i zaštiti sigurnosti svih građana - saopćeno je iz Granične policije BiH.