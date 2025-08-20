Delegacija EU osudila napad na Avdu Avdića: Sloboda medija je temelj svakog demokratskog društva

Brutalni napad na novinara i glavnog urednika portala Istraga.ba Avdu Avdića izazvao je snažan šok u javnosti i lavinu reakcija. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini oštro je osudila incident, poručivši da je sloboda medija temelj svakog demokratskog društva i da se ovakvi napadi ne smiju tolerisati.

- Oštro osuđujemo napad na Avdu Avdića. Novinari moraju imati mogućnost da rade slobodno, bez napada ili zastrašivanja. Pozivamo nadležne institucije da u potpunosti istraže ovaj slučaj i preduzmu mjere za jačanje zaštite medijskih profesionalaca - navodi se u saopštenju Delegacije EU u BiH.

Incident se dogodio jučer u sarajevskom naselju Grbavica, a za napad je osumnjičen Abdulaziz Musa, sin lidera pokreta „Vjera, narod, država“ Sanina Muse. Neposredno nakon napada, Musa je priveden, a nakon kriminalističke obrade u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo predat je Tužilaštvu KS.

Musa se sumnjiči za krivična djela nanošenja lakih tjelesnih povreda iz mržnje novinaru Avdiću, kao i za nanošenje lakih povreda još jednom muškarcu, koji je fizički nastradao neposredno prije napada na novinara.

Avdić je nakon incidenta dao izjavu u prostorijama MUP-a KS, a potom se obratio medijima, ističući ozbiljnost napada.

Delegacija EU je još jednom naglasila da je sloboda medija ključna za demokratsko društvo te da napadi na novinare ne smiju prolaziti nekažnjeno.