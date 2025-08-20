Tragedija na Zvorničkom jezeru: Pronađeno beživotno tijelo muškarca iz Srbije

U mjestu Drinjača, u blizini Zvorničkog jezera, juče je oko 14:10 sati pronađeno beživotno tijelo muškarca, što je izazvalo zabrinutost lokalne zajednice.

Prema informacijama iz Policijske uprave Zvornik, tijelo je primijećeno u vodi, nakon čega su službenici odmah izašli na teren i izvršili uviđaj.

Ljekar mrtvozornik potvrdio je da na tijelu nema tragova nasilne smrti, što dodatno ukazuje na sumnju da je riječ o nesretnom slučaju.

Daljom istragom utvrđeno je da se radi o osobi inicijala R.K. iz Republike Srbije. O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naložio dostavljanje zvaničnog izvještaja o svim preduzetim radnjama.