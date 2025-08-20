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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška nesreća kod Lukavca: Sudarila se tri vozila, dvoje povrijeđenih

Saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen

Teška nesreća kod Lukavca. A. Bešić/Avaz

M. Až.

20.8.2025

Kod Lukavca došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri vozila, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

Saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen.

S lica mjesta. A. Bešić/Avaz

Dvoje povrijeđenih prevezeno je na Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja dalje medicinske pomoći.

Više informacija o uzrocima nesreće i stanju povrijeđenih bit će poznato nakon policijskog uviđaja.

# LUKAVAC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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