Teška nesreća kod Lukavca: Sudarila se tri vozila, dvoje povrijeđenih

Kod Lukavca došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri vozila, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.
Saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
Saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen
Teška nesreća kod Lukavca. A. Bešić/Avaz
Kod Lukavca došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri vozila, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.
Saobraćaj na ovoj dionici u potpunosti je obustavljen.
S lica mjesta. A. Bešić/Avaz
Dvoje povrijeđenih prevezeno je na Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja dalje medicinske pomoći.
Više informacija o uzrocima nesreće i stanju povrijeđenih bit će poznato nakon policijskog uviđaja.
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