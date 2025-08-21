U Zenici klanjana dženaza 16-godišnjoj Leoni, koja je poginula u nesreći kod Mostara

Na Gradskom mezarju Prašnice u Zenici jučer je klanjana dženaza-namaz 16-godišnjoj Leoni Haliti djevojci koja je tragično izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Mostar – Stolac, u mjestu Hodbina, piše Crna-Hronika.

Veliki broj prijatelja, rodbine i sugrađana došao je da se posljednji put oprosti od mlade Zeničanke, koja je svoj život izgubila vraćajući se sa odmora u Neumu.

Podsjetimo, Leona se nalazila u vozilu Alfa Romeo kojim je upravljao njen momak Zulfo M. (24). U jednom trenutku vozač je izgubio kontrolu nad vozilom koje je udarilo u drvo. Teško povrijeđenu Leonu ljekari su pokušavali spasiti u mostarskoj bolnici, ali, nažalost, bezuspješno.

Iza mlade djevojke ostali su otac Sead, majka Ivona, sestre Mia i Tea, te mnogobrojni prijatelji.

Mnogi od njih su se danas oprostili emotivnim porukama:

„Zauvijek ćeš ostati u našim srcima, anđele.“ „Nismo se spremili za ovakav rastanak, prerano si otišla.“ „Čuvaj nas odozgo, Leona. Tvoje mjesto među nama nikad niko neće zauzeti.“