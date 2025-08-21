Načelnik Neuma za "Avaz": Situacija na požarištu je u jednom trenutku bila apokaliptična, ali je sad povoljnija

Požar koji je zahvatio veće područje zaleđa Neuma i koji od jučer bukti u selima Gornji i Donji Zelenkovac, Prapratnica, Radetići i Drijen u prijepodnevnim satima je bio ozbiljno zaprijetio stambenim objektima i maslinicima, ali je, trenutno, situacija znatno povoljnija.

Apokaliptična situacija

Potvrdio je to za „Avaz“ načelnik Neuma, Dragan Jurković, istakavši da je u jednom trenutku situacija djelovala apokaliptično.

- U jednom trenutku je izgledalo da neće biti moguće odbraniti kuće, ali, zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca, njih 50-tak sa desetak vozila, koji su osim iz Neuma, pristigli iz Mostara, Čapljine, Slanog, Stona i Putnikovića požar je lokaliziran prema Broćancu, gdje se vatrena stihija bila primakla, kao i Prapratnici. Požar je i dalje aktivan prema Hutovu i jednim krakom je prešao na planinu Žabu, gdje je nepristupačan teren i gdje je gašenje nemoguće sa zemlje. Trenutno je situacija znatno stabilnija u odnosu na sat prije, ali je i dalje sve neizvjesno zbog jakog vjetra koji često mijenja smjer.

Vatrogasci na terenu

Jurković nam je kazao da su vatrogasci i dalje na terenu i da djeluju na području Hutova, ali, kako je naglasio, potpuno gašenje će biti teško bez podrške zračnih snaga.

Zbog požara u zaleđu Neuma zatražena je pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH, kao i međunarodna pomoć za gašenje iz zraka, potvrdio je za „Avaz“ Pero Pavlović Ćiro, portparol Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pavlović nam je rekao da je na tom području prijepodne djelovao i air-traktor, inače, stacioniran na Aerodromu Mostar, koji je imao pet naleta, međutim, zbog jakog vjetra letjelica je u fazi mirovanja, ali se uskoro očekuje njegovo ponovno djelovanje.

Zbog požara na ovom području u jednom trenutku je u potpunosti bio obustavljen saobraćaj na cesti Stolac-Neum i Čapljina-Hrasno-Neum.