Drama u Brčkom: Policajac pljačkao stan, pa poginuo u bjekstvu

U Brčkom je sinoć policajac pokušao opljačkati stan, ali je prilikom bjekstva nastradao. Naime, on je pomagao jednoj ženi u pljački stana njenog bivšeg muža.

Dok ga je žena čekala u autu, on je pao spuštajući se niz oluk te preminuo od zadobijenih povreda.

Iz Policije Brčko Distrikta jutros u 01:06 sati prijavljeno je da se u ulici Braće Ribnikara čuje lupanje u stanu, te da se sumnja na provalu, jer je vlasnik stana odsutan.

- Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi navedenog događaja, gdje je utvrđeno da je nepoznato lice upotrebom, najvjerovatnije originalnog ključa, izvršilo neovlašten ulazak u stan, te je isto u namjeri udaljavanja s lica mjesta zadobilo povrede od kojih je preminulo. Pored navedenog u neposrednoj blizini mjesta događaja u vozilu smrtno stradalog lica zatečena je bivša supruga vlasnika stana koja se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela – navedeno je u saopštenju brčanske policije.

Uviđaj je izvršen, a obavješteno je i Tužilaštvo Brčko distrikta.