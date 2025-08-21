Avdo Avdić za "Avaz" nakon što je Musa, koji ga je napao, pušten na slobodu: Život novinara vrijedi oko 500 KM!

Nakon što je Abdulaziz Musa pušten na slobodu uz određene mjere koje je dobio, zbog fizičkog napada na novinara Avdu Avdića, kontaktirali smo Avdića koji je za portal „Avaza“ kazao kako je ovo poruka Općinskog suda u Sarajevu.
- Općinski sud u Sarajevu mogao je i da ne odredi nikakve mjere zabrane Abdulazizu Musi, očito. To što ćete vi ubuduće napasti nekog novinara, dovoljno je samo da se izvinite i da ne idete u pridvor. Dakle, ovo je poruka Općinskog suda u Sarajevu. Novinare, možete napasti, dovoljno je samo da se nakon napada izvinite – poručio je Avdić.
Istakao je kako je ovo potvrda svih onih sumnji da pravosuđe Bosne i Hercegovine u ovom slučaju, Advić razdvaja Tužilaštvo od Suda, da su sudovi u Bosni i Hercegovini najveći problem.
Na naše pitanje jesu li novinari u BiH uoće zaštićeni, Avdić odgovara, da nakon ovoga, zašto bi ijedan novinar u Bosne i Hercegovini bio zaštićen.
- Dovoljno je samo, kažem, pretučete novinara, priznate, izvinite se i idete kući. Dobro, okej, znači ponovno će me napasti i izvinut će se ili će napasti nekog drugog kolegu, ne mora mene napasti više, napast će nekog drugog kolegu čije mu se pisanje ne sviđa ili ne samo Musa. Musa je u ovom priči najmanji problem. Ovo je poruka svim ljudima koji žele da napadu novinare. Pretuku ih, priznaju, dobiju neku kaznu koju plate i okej. Za 500, 1000, 2000 maraka očito se isplati pretući novinara. Toliko vrijedi život novinara u BiH – zaključio je Avdić za portal „Avaza“.
Podsjećamo, Avdića je Musa napao u sarajevskom naselju Grbavica prilikom čega mu je nanio povrede.
Prije napada na Avdića, Musa je na svom radnom mjestu napao kolegu Olivera Kneževića kojem je također nanio tjelesne povrede.
Također, podsjetimo, Musa je pušten na slobodu uz mjere javljanja Policijskoj stanici Centar tri puta sedmično, ranije je potvrđeno za "Avaz".
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