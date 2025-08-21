Avdo Avdić za "Avaz" nakon što je Musa, koji ga je napao, pušten na slobodu: Život novinara vrijedi oko 500 KM!

Nakon što je Abdulaziz Musa pušten na slobodu uz određene mjere koje je dobio, zbog fizičkog napada na novinara Avdu Avdića, kontaktirali smo Avdića koji je za portal „Avaza“ kazao kako je ovo poruka Općinskog suda u Sarajevu.

- Općinski sud u Sarajevu mogao je i da ne odredi nikakve mjere zabrane Abdulazizu Musi, očito. To što ćete vi ubuduće napasti nekog novinara, dovoljno je samo da se izvinite i da ne idete u pridvor. Dakle, ovo je poruka Općinskog suda u Sarajevu. Novinare, možete napasti, dovoljno je samo da se nakon napada izvinite – poručio je Avdić.

Istakao je kako je ovo potvrda svih onih sumnji da pravosuđe Bosne i Hercegovine u ovom slučaju, Advić razdvaja Tužilaštvo od Suda, da su sudovi u Bosni i Hercegovini najveći problem.