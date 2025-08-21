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MJESTO PALAČKOVCI

Helikopter iz Srbije prinudno sletio kod Prnjavora zbog kvara na motoru

Kako nezvanično saznajemo, riječ je o privatnom avionu

Helikopter iz Srbije prinudno sletio kod Prnjavora. Glas Srpske

M. Až.

21.8.2025

Helikopter koji je letio na relaciji Beograd – Banja Luka prinudno je sletio u mjestu Palačkovci, nadomak Prnjavora.

Prijava o mogućem padu letjelice stigla je policiji oko 13 sati, ali je dolaskom na teren utvrđeno da nije bilo nesreće, nego prinudnog slijetanja izazvanog kvarom na motoru.

Kako nezvanično saznajemo, riječ je o privatnom avionu.

Prema dostupnim informacijama, niko nije povrijeđen, a na helikopteru nije zabilježena vidljiva materijalna šteta.

Pilot, državljanin Srbije, tokom cijelog postupka slijetanja bio je u stalnoj komunikaciji sa Sektorom za vanredne situacije Bosne i Hercegovine, kojeg je pravovremeno obavijestio o problemu.

# HELIKOPTER
# PRNJAVOR
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