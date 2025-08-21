Ubistvo počinjeno u sarajevskom naselju Ciglane prošle godine: Svjedok Faris Bašić tvrdio da Mirzu Durana nije vidio petnaest dana

Suđenje Mirzi Duranu nastavljeno je jučer u Kantonalnom sudu u Sarajevu saslušanjem vještaka i svjedoka. Duran je optužen za ubistvo Nadire Sahačić, koje je počinjeno u njenom stanu na Ciglanama na izrazito okrutan način prošle godine u noći između 18. i 19. avgusta.

Kako je navedeno u optužnici, nesretna žena je izmasakrirana s dva noža, te je na kraju bukvalno zaklana.

Smanjeno uračunljiv

Na jučerašnjem ročištu obratio se i vještak neuropsihijatar Omer Ćemalović, subspecijalista forenzičke psihijatrije, koji je izjavio kako je Duran bio smanjeno uračunljiv.

Neuropsihijatar Ćemalović u slučaju Mirze Durana je kazao da je riječ o poremećaju ličnosti sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci. Prema riječima vještaka, Duran je smanjeno uračunljiv zbog toga što ti elementi utječu na kritički stav osobe koja posjeduje takve kvalitete te na njen vrijednosni sistem, sistem prioriteta i drugo.

Nema dokaza da je Duran konzumirao psihoaktivne supstance u trenutku izvršenja ovog krivičnog djela.

Poznaju se od ranije

Tokom suđenja jučer, obratio se svjedok Faris Bašić koji je kazao da Mirzu Durana nije vidio petnaest dana prije ovog događaja. Inače, Duran i Bašić su poznanici.

Bašić živi u stanu do stana gdje se dogodilo monstruozno ubistvo. Podsjetimo, Bašić je bio uhapšen istoga dana, ali zbog napada na službeno lice, a ne zbog ovog krivičnog djela.

Advokat Durana, Omar Mehmedbašić upitao je svjedoka da li se njih dvojica poznaju, na šta je odgovorio potvrdno. Svjedok je izjavio da su ponekad „zapalili“ joint skupa.

Mirza Duran jučer se nije obraćao na ročištu.

Na narednom ročištu, 3. septembra, bit će iznesene završne riječi.

Tragovi krvi po podu i stubištu

Ubistvo je počinjeno u stanu, gdje je policija po dolasku zatekla beživotno tijelo, ispod kojeg je bio jedan nož, a uočen je i drugi nož koji je bio na drugom mjestu. U stanu nije bilo premetačine i tragova nasilnog ulaska.

Podsjetimo, jedan svjedok je na ranijem ročištu kazao da su tragovi krvi bili po podu, po stubištu i na prekidačima. Naveo je da se tijelo vidjelo s vrata iz hodnika.