Helikopter OS BiH spreman za gašenje požara kod Neuma

Po zahtjevu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, helikopter Oružanih snaga BiH spreman je za gašenje požara koji je danas izbio u reonu općine Neum.

Po odluci ministra odbrane BiH Zukana Heleza, Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za upotrebu helikoptera OS BiH sa posadom na gašenje požara iz zraka. Požar je izbio u blizini naseljenog područja i prijeti da ugrozi domove građana, kao i velike nasade maslina kod Neuma, piše u saopćenju.

Helikopterske posade OS BiH i ovaj su put pokazale iznimnu sposobnost brzog uključivanja u pomoć civilnim institucijama, te su spremni za zadaće gašenja požar iz zraka i u najsloženijim uslovima.