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PO ZAHTJEVU MINISTARSTVA

Helikopter OS BiH spreman za gašenje požara kod Neuma

Helikopterske posade OS BiH i ovaj su put pokazale iznimnu sposobnost brzog uključivanja u pomoć civilnim institucijama

Helikopter OS BiH spreman. Fena

A. O.

21.8.2025

Po zahtjevu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, helikopter Oružanih snaga BiH spreman je za gašenje požara koji je danas izbio u reonu općine Neum.

Po odluci ministra odbrane BiH Zukana Heleza, Predsjedništvo BiH je dalo saglasnost za upotrebu helikoptera OS BiH sa posadom na gašenje požara iz zraka. Požar je izbio u blizini naseljenog područja i prijeti da ugrozi domove građana, kao i velike nasade maslina kod Neuma, piše u saopćenju.

Helikopterske posade OS BiH i ovaj su put pokazale iznimnu sposobnost brzog uključivanja u pomoć civilnim institucijama, te su spremni za zadaće gašenja požar iz zraka i u najsloženijim uslovima.

# POŽAR
# NEUM
# HELIKOPTER OS BIH
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