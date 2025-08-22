Evo kako se u Tužilaštvu branio muškarac koji je mačetom isjekao policajca iz Mionice

Policajac Milan Đokić (31) iz okoline Mionice nalazi se u teškom stanju nakon što ga je u parku u centru Mionice (Srbija) napao Aleksu T. (22) i mačetom mu nanio više posjekotina po tijelu.

Kako "Telegraf.rs" saznaje, osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Nezvanično, on je odbio da iznosi odbranu. Tužilaštvo traži pritvor do 30 dana.

Bio na bolovanju

Kako je Telegraf.rs objavio, Milan Đokić u trenutku napada nije bio na dužnosti, a njegova baka Milena je ispričala da je bio na bolovanju zbog saobraćajne nezgode koju je doživio vozeći motor prije mjesec dana.

Kobne večeri, Milan Đokić sjedio je sa prijateljima u jednom od kafića u samom centru Mionice, kada mu je zazvonio telefon. Izašao je vani da se javi, a za njim je, kako se navodi, krenuo Aleksa. On ga je, prema priči bake Milene, napao sa leđa.

On je sa društvom bio u kafiću, a izašao je kako bi se javio na telefonski poziv kada mu je ovaj prišao sa leđa. Mislio je, valjda, da je neko drugi, nije htio Milana. Kćerka mi je javila da je skroz isječen - ispričala je za Telegraf.rs vidno potresena Milena, baka povrijeđenog policajca.

Bacio oružje

Svjedoci su naveli da je Aleksa u trenutku izvadio mačetu i počeo da napada nesretnog čovjeka, a da je, kada je shvatio šta je uradio, bacio oružje na zemlju i uhvatio se za glavu.

Teško povrijeđen i krvav, Milan je uspio da uđe u prvi lokal pored parka i da se sruši na pod, pred šokiranim gostima i osobljem. Radnica koja je bila u smjeni toliko je istraumirana prizorom da, kako Telegraf.rs saznaje, nije mogla da dođe u jutarnju smjenu.

Policajac je nakon napada sav krvav uletio u kafić i bukvalno se srušio na pod blizu šanka. Neko od prisutnih je odmah pozvao Hitnu pomoć i policiju, a krvi je bilo svuda - naveo je jedan od svjedoka koji je bio u kafiću.