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U MOSTARU I VISOKOM

Akcija SIPA-e: Po međunarodnoj potjernici uhapšeno pet osoba

Nakon kriminalističke obrade osobe su u zakonskom roku predate Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost

Lišeno slobode pet osoba. Fena

A. H. K.

22.8.2025

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, jučer su, na području Mostara i Visokog lišili slobode pet osoba, državljana Bosne i Hercegovine.

Kako su naveli u saopćenju, lišenja slobode izvršena su na osnovu međunarodne potjernice raspisane radi izručenja u Republiku Italiju zbog sumnje da su počinjena krivična djela kriminalno udruživanje, oružane pljačke, teško razbojništvo, nanošenje tjelesnih povreda i druga krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Republike Italije.

Nakon kriminalističke obrade osobe su u zakonskom roku predate Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost.

- Prilikom realizacije akcije ostvarena je saradnja sa službenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine – NCB Interpol-a Sarajevo i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, navodi se u saopćenju. 

Državna agencija za istrage i zaštitu nastavlja intenzivne aktivnosti u okviru saradnje sa partnerskim institucijama u zemlji i inostranstvu.

# SIPA
# BIH
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