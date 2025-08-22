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TRAGEDIJA

Mladić (22) poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Maoče

Stradali je prevezen u gradsku mrtvačnicu, gdje će, po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH, biti obavljena obdukcija

Policija Brčko distrikta. Brčkodanas

FENA

22.8.2025

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Maoča, na lokalnom putu Maoča – Gornja Maoča, poginuo je vozač automobila Golf, inicijala S. M. (2003).

Nesreća se dogodila oko 9.07 sati, kada je vozilo sletjelo sa mosta i prevrnulo se na krov. Vozač je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta, saopćeno je iz Policije Brčko distrikta BiH.

Obavljen je uviđaj kojem su, osim policijskih službenika, prisustvovali i mrtvozornik te pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko, koji su pomogli u izvlačenju tijela.

Stradali je prevezen u gradsku mrtvačnicu, gdje će, po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta, biti obavljena obdukcija.

# BRČKO DISTRIKT
# NESREĆA
# MAOČA
# BIH
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