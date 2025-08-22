Tragedija u našoj zemlji: Poginuo mladi fudbaler Sadin Musić

Mladi fudbaler iz Omerbegovače, Sadin Musić, izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Maoči. Imao je samo 22 godine.
Prema prvim informacijama, Musić je vozio automobil marke Volkswagen kada je, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom na dionici puta Maoča – Gornja Maoča. Automobil je sletio s mosta, prevrnuo se na krov i završio u rijeci Maoči.
Musić je nastupao za nekoliko lokalnih klubova, a vijest o njegovoj pogibiji saopštio je FK Napredak iz Omerbegovače:
- S neizmjernom tugom i bolom obavještavamo da je u tragičnoj nesreći život izgubio naš Musić Sadin. Duboko potreseni ovom viješću, teško pronalazimo riječi koje bi opisale tugu koju osjećamo. Sadin je bio dijete našeg mjesta, naše Omerbegovače, a ujedno i dijete našeg kluba. Rastao je s nama, na našim terenima, među prijateljima i vršnjacima. Uvijek je bio spreman pomoći klubu, dati doprinos kad god je trebalo. Njegov osmijeh, energija i mladost ostavili su trag u svima nama i činili ga posebnim dijelom naše porodice - naveli su iz kluba.