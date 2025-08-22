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NESREĆA U MAOČI

Tragedija u našoj zemlji: Poginuo mladi fudbaler Sadin Musić

Imao je samo 22 godine

Sadin Musić: Poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći. FK Napredak Omerbegovača

M. Až.

22.8.2025

Mladi fudbaler iz Omerbegovače, Sadin Musić, izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Maoči. Imao je samo 22 godine.

Prema prvim informacijama, Musić je vozio automobil marke Volkswagen kada je, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom na dionici puta Maoča – Gornja Maoča. Automobil je sletio s mosta, prevrnuo se na krov i završio u rijeci Maoči.

Musić je nastupao za nekoliko lokalnih klubova, a vijest o njegovoj pogibiji saopštio je FK Napredak iz Omerbegovače:

- S neizmjernom tugom i bolom obavještavamo da je u tragičnoj nesreći život izgubio naš Musić Sadin. Duboko potreseni ovom viješću, teško pronalazimo riječi koje bi opisale tugu koju osjećamo. Sadin je bio dijete našeg mjesta, naše Omerbegovače, a ujedno i dijete našeg kluba. Rastao je s nama, na našim terenima, među prijateljima i vršnjacima. Uvijek je bio spreman pomoći klubu, dati doprinos kad god je trebalo. Njegov osmijeh, energija i mladost ostavili su trag u svima nama i činili ga posebnim dijelom naše porodice - naveli su iz kluba.

# MAOČA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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