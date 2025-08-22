Tragedija u našoj zemlji: Poginuo mladi fudbaler Sadin Musić

Mladi fudbaler iz Omerbegovače, Sadin Musić, izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći u Maoči. Imao je samo 22 godine.

Prema prvim informacijama, Musić je vozio automobil marke Volkswagen kada je, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom na dionici puta Maoča – Gornja Maoča. Automobil je sletio s mosta, prevrnuo se na krov i završio u rijeci Maoči.