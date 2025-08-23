U Sarajevu uhapšen 35-godišnjak: Oduzeto mu pet paketića marihuane

U Sarajevu je uhapšen muškarac M. A. (35) iz Goražda koji je nastanjen u Sarajevu kod kojeg je pronađeno pet paketića marihuane.

Prema izvještaju MUP-a KS, muškarac je uhapšen 21. augusta u ulici Bulevar Meše Selimovića na području Novog Sarajeva.

On se sumnjiči da je počinio krivično djelo "Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga".

Prilikom pretresa kod njega je pronađeno i oduzeto pet paketića sa suhom zeljastom materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.