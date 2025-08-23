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DOBOJ

Osam godina zatvora zbog obljube djeteta

N.P. je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, D.S. na dvije godine i šest mjeseci, a Đ.N. na četiri godine i 11 mjeseci

Na kaznu zatvora od godinu dana osuđena su i lica čiji su inicijali S.M. i S.L.. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

E. A.

23.8.2025

Okružni sud u Doboju osudio je lice čiji su inicijali D.K. na osam godina zatvora zbog obljube djeteta mlađeg od 15 godina.

Osim zatvorske kazne za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina, optuženom je izrečeno i osam mjeseci zatvora za krivično djelo omogućavanje uživanja droge.

Riječ je o prvostepenoj, nepravosnažnoj presudi, koja je donesena juče, objavljeno je na "Fejsbuk" stranici Okružog suda u Doboju.

Iz Okružnog javnog tužilaštva ranije je saopšteno da je dobojska policija 16. oktobra prošle godine uhapsila Dejana Kovačevića, Nemanju Pantića, Dejana Starčevića, Srđana Milanovića, Đorđa Ninkovića i Slavišu Lukića nakon što su kod njih pronađeni droga i automatska puška.

Okružni sud u Doboju je 12. marta ove godine, zbog obljube lica mlađeg od 15 godina, osudio na zatvorske kazne N.P, D.S. i Đ.N.

N.P. je osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, D.S. na dvije godine i šest mjeseci, a Đ.N. na četiri godine i 11 mjeseci zbog obljube maloljenog lica i produženog krivičnog djela omogućavanje uživanja droge.

Na kaznu zatvora od godinu dana osuđena su i lica čiji su inicijali S.M. i S.L. zbog omogućavanja uživanja droge, prenosi Srna.

# DOBOJ
# ZATVOR
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