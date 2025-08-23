Tragedija u Krajini: Radnik komunalnog preduzeća pao s kamiona i poginuo

U mjestu Gradina, opština Velika Kladuša dogodila se tragična nesreća u kojoj je život izgubio radnik preduzeća JKUP Komunalije. Do nesreće je došlo kada je Enes Rizvić (42), rođen u Velikoj Kladuši, pao s kamiona dok je obavljao redovne radne zadatke.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni policijska patrola i ekipa Doma zdravlja Velika Kladuša. Ljekari su, nažalost, mogli samo konstatovati smrt radnika, koji nije davao znakove života po dolasku ekipe hitne pomoći.

Prema svjedočenju radnih kolega, nesreća se dogodila tokom prikupljanja smeća u mjestu Gradina. Rizvić je, stojeći na metalnoj platformi na zadnjem dijelu vozila marke Transporter, iz neutvrđenih razloga izgubio ravnotežu i pao na kolovoz, zadobivši smrtonosne povrede.

Na mjestu događaja izvršen je uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca, mrtvozornika, inspektora zaštite na radu i istražitelja. Tužilac je naložio obdukciju tijela u Kantonalnoj bolnici kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.