Jednu osobu ubio, a drugu teško povrijedio u Njemačkoj: Policija traga za Kenanom Mehovićem

Nakon pucnjave u Mendenu, Sjeverna Rajna-Vestfalija, u kojoj je jedna osoba ubijena, a druga teško povrijeđena, njemačka policija uputila je javni apel.

Javno tužilaštvo Arnsberga i policija Hagena saopštili su u subotu ujutro da tragaju za 40-godišnjim osumnjičenim, Kenanom Mehovićem (41).

- On ima tamnu kosu, smeđe oči i krupniji stas - navodi policija, prenosi portal Stern.

Četrdesetpetogodišnji muškarac ubijen je u pucnjavi na ulici u petak, dok je četrdesetdevetogodišnji muškarac teško povrijeđen i prebačen u bolnicu spasilačkim helikopterom, prema saopštenju policije Hagena.

Policija provodi opsežnu potragu, a počinilac je pobjegao s mjesta događaja i još uvijek nije uhapšen uprkos intenzivnoj potrazi. Zvaničnici nisu isključili mogućnost da je muškarac naoružan.

Prema policiji i kancelariji javnog tužioca Arnsberga, jedna žena je privremeno uhapšena na licu mjesta, a istraga o njenoj povezanosti sa zločinom je u toku.

Vlasti su prvobitno upozorile stanovnike koji su prijavili pucnjavu. Na licu mjesta, policajci su zatekli dvojicu teško povrijeđenih muškaraca, od kojih je jedan preminuo uprkos pokušajima reanimacije.

Za sada nije poznat motiv pucnjave.