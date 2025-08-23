Uhapšeni Bosanac i Crnogorac: Krali bicikle po Švicarskoj

Policija kantona Cirih uhapsila je 24-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, čime je razbijena serija krađa električnih bicikala koja je trajala duže vrijeme.

Posljednja krađa zabilježena je ispred škole Brajteaker u Pfungenu, nakon čega je policija odlučno krenula u istragu.

Tako su istragom došli do državljanina Bosne i Hercegovine, ali i 53-godišnjeg Crnogorca koji su se pripremali za dostavu ukradenih bicikala.

Navodno su postojala dva kombija, u kojima je ukupno pronađeno 18 bicikala. Kombi je pripadao švajcarskom državljaninu, koji se kasnije pokazalo da nije imao veze s ukradenom robom.

Dalja istraga, u saradnji s kancelarijom javnog tužioca Vintertura/Unterlanda, dovela je do identifikacije svih 18 ukradenih bicikala, koji će biti vraćeni njihovim vlasnicima.

Vlasnik kombija je pušten nakon ispitivanja u policiji, dok je javno tužilaštvo zatražilo pritvor za državljane BiH i Crne Gore, što je sud kasnije odobrio kao prinudnu mjeru.