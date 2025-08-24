Pronađeno tijelo u rijeci Spreči: Vjeruje se da je to nestali policajac Samir Mustafić

U rijeci Spreči u mjestu Miričina, pronađeno je tijelo.

Sumnja se da se radi o policajcu za kojim se traga od marta ove godine. Naime, već mjesecima je vršan bezuspješna potraga sa tijelom policajca kojeg je odnijela bujica vode u rijeci Jali.

Samir Mustafić je nestao krajem marta, tokom intervencije u kojoj je, pokušavajući uhvatiti osumnjičenog, ušao u nabujalu rijeku. Od tog trenutka gubi mu se svaki trag, a intenzivne potrage, koje su i dalje u toku, do danas nisu dale rezultate.

Mustafić je posthumno odlikovan medaljom za izuzetnu hrabrost.