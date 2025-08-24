Pronađeno tijelo Samira Mustafića: U martu ga odnijela bujica

Nakon što je pronađeno tijelo u rijeci Sprači kod mjesta Miričina, oglasili su se iz MUP TK.

- Danas 24.08.2025. godine, od ranih jutarnjih sati policijski službenici Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a sa pripadnicima GSS Lukavac nastavili su sa pretragom terena korita rijeke Spreče na području grada Gračanica, u cilju pronalaska tijela policijskog službenika koji je 27.03.2025.godine nestao u rijeci Jali - navode.

Zatim, dodaju da je tom prilikom, oko 9.30 sati u koritu rijeke Jale, u mjestu Miričina, pronađeno je beživotno muško tijelo, a najvjerovatnije se radi o policijskom službeniku za kojim se tragalo.

- O pronalasku tijela upoznato je Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona a na mjesto događaja je upućena uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, koja će skupa sa dežurnim tužiocem KTTK-a, izvršiti uviđaj. Sve dalje radnje, u cilju utvrđivanja identiteta i dr., poduzimati će se po nalogu i naredbama postupajućeg kantonalnog tužioca - istakli su u saopćenju.