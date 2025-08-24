Detalji nesreće u Sarajevu: Poginuo 34-godišnjak na motociklu

Jučer se oko 18:15 sati u sarajevskom naselju Sokolović Kolonija dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice izgubilo život.

Riječ je o 34-godišnjem mladiću A.C., a to je danas potvrđeno iz MUP-a KS.

- Dana 23. augusta 2025. godine u 18:14 sati, na kolovozu ulice Huseina Đoze, općina Ilidža, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom došlo je do skretanja u desnu stranu, van kolovoza motocikla marke Honda, kojim je upravljao C.A., rođen 1991. godine iz Ilidže, a zatim udara u putničko motorno vozilo marke Dacia, kojim je upravljao vozač A.A., rođen 1984. godine iz Sarajeva. U ovoj saobraćajnoj nesreći, usljed zadobijenih povreda, na KUM-UKC Sarajevo, od strane ljekara konstatovana je smrt motociklistkinje u 19:40 sati. Uviđajne radnje su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašteni sudski vještaci mašinske i saobraćajne struke, a kojim je rukovodio dežurni kantonalni tužilac - rečeno je iz MUP-a KS.